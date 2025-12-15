Buen cierre de torneo para Benicio Murúa Guyón en el Campeonato de la República de Infantiles y Menores

Ya finalizado el Campeonato de la República de Infantiles y Menores que se realizó en San Juan, donde 900 nadadores de 145 instituciones se dieron cita para la gran prueba, el nadador del Cultural de Arroyito tuvo una gran performance.

Benicio Murúa Guyón en el cierre, logró un 4° puesto en 200m Pecho con un tiempo de 2.47.24, ubicándose por primera vez debajo de la barrera de los 2.50, y no subiendo al podio por muy poco.

Benicio Murúa Guyón nadador Deportivo y Cultural Arroyito

Además se ubicó 16 en 200 metros libres, donde la prueba se vio complicada por las altas temperaturas reinantes.

Recordamos que logró un 3°en los 100 metros pecho, con 1.15.93 y obteniendo una gran marca personal. En primer turno logró el puesto 18 en 50m Libre,entre 45 participantes. Mejoró 4 posiciones en el ranking.

Benicio Murua Guyón de Arroyito participó de su tercer Campeonato Nacional de categoría representando al Club Deportivo y Cultural Arroyito junto a la profesora Paola Beigveder.