Bomberos de Arroyito rescataron a un gato sobre un tanque a 50 metros de altura

Los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos de Arroyito acudieron al socorro de un gato que encontraba sobre un tanque agua. La particularidad es que era el Tanque de Agua Potable del Municipio y está a 50 metros de altura. De más está preguntarse ¿Cómo llegó el animalito ahí?.

A las 10 hs. los integrantes de la Brigada BRE de rescates especiales utilizando también elementos de Rescate Acuático, parten al lugar en los Móviles 18 y 26 a cargo del II Jefe de Cuerpo Activo, Sgto. Ayte. Fera Adriano.

En el lugar se realiza un ascenso para evaluar la situación y se encuentran con el felino. Los efectivos Santiago Senn, Lourdes Quinteros, Juan Villarreal y Jeremías Sueldo proceden con el ascenso para realizar los sistemas de anclajes correspondientes y trabajar de manera segura hasta alcanzar el animal.

El trabajo llevo más de 3 horas y afortunadamente tras varios intentos se pudo alcanzar al animal y descenderlo de manera segura. Luego se entrega el animal a la ONG Corazón de Trapo para su resguardo y cuidado, en muy buenas condiciones.