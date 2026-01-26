Vía Arroyito

Bomberos de Arroyito controlaron un incendio de pastizales en un terreno privado

Se inició en una quema de pastizales y basura.

Hugo Schiavoni
26 de enero de 2026,

En la jornada del domingo 25 pasadas las 15 hs. personal de Policía Caminera da aviso de una columna de humo proveniente de un terreno privado lindero a Ruta Nac. 19.

Integrantes del Cuartel de Arroyito se dirigen en conjunto con personal de Guardia Urbana y Policía de Córdoba y corroboran la existencia del foco ígneo, que se había ya extendido debido a las condiciones climáticas de viento y altas temperaturas.

Al tratarse de un incendio de pastizales y basura en progreso, se activan alarmas y se dirigen al lugar tres dotaciones de Bomberos en Móviles 25, 16 y 27 a cargo del Sgto. BV Tossen Fabián.

El foco es controlado evitando la extensión a un gran montículo de neumáticos en desuso y a las estructuras y viviendas linderas.

