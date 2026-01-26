En la jornada del domingo 25 pasadas las 15 hs. personal de Policía Caminera da aviso de una columna de humo proveniente de un terreno privado lindero a Ruta Nac. 19.

Bomberos de Arroyito controlaron un incendio de pastizales en un terreno privado

Integrantes del Cuartel de Arroyito se dirigen en conjunto con personal de Guardia Urbana y Policía de Córdoba y corroboran la existencia del foco ígneo, que se había ya extendido debido a las condiciones climáticas de viento y altas temperaturas.

Al tratarse de un incendio de pastizales y basura en progreso, se activan alarmas y se dirigen al lugar tres dotaciones de Bomberos en Móviles 25, 16 y 27 a cargo del Sgto. BV Tossen Fabián.

El foco es controlado evitando la extensión a un gran montículo de neumáticos en desuso y a las estructuras y viviendas linderas.