Bianca Cugno, Nicolás Pretto y Santino Barbi recibieron el Premio Cóndor de Plata 2025

En una noche muy especial, que contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales, dirigentes, entrenadores y familias, se llevó a cabo la entrega de los Premios Cóndor 2025.

En este año, estos galardones adoptaron una nueva modalidad de selección y reconocimiento: los galardones fueron otorgados exclusivamente a deportistas que integran ternas por disciplina.

Deportistas de nuestra región fueron premiados por el esfuerzo, el sacrificio, las horas de entrenamiento y los logros obtenidos.

De las 43 ternas, en voley el máximo galardón se lo llevó la joven nacida en Devoto, Bianca Cugno que comenzó en la Sociedad Sportiva, Universitario, Estudiantes, Boca Juniors luego se fue a Francia y actualmente se desempeña como opuesta en el club brasileño Osasco Voleibol Clube y en la Selección Femenina Argentina donde ha sido determinante.

Por su parte, Santino Barbi, el joven nacido en El Tío se llevó el Cóndor en fútbol, siendo arquero del Club Talleres de Córdoba, pero además luego de varias convocatorias, Santino fue el arquero de Seleccionado Argentino que participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 con una participación destacada que permitió a su país alcanzar la final, donde cayeron por 2-0 frente a Marruecos. A pesar de la derrota, Barbi fue elegido como el mejor arquero de la competencia.

En bochas fue premiado Nicolás Pretto, nacido en Sacanta y que fue Campeón Nacional, Panamericano y Mundial en varias ocasiones. Cuando se radica en Francia, los galos lo apodaron el “Messi gente de las bochas”.

Nicolás obtuvo el trofeo de Campeón mundial sub-18 en parejas en el Mundial de Zerbín Campeón mundial, sub-23 en Tiro de Precisión en el Campeonato Mundial Zerbín Juvenil Sub-18 y Sub-23 en Mónaco 2016.

Por segundo año consecutivo se suma el rubro “Cóndor de la Gente”.

Cabe destacar que se consagró al Cóndor de Oro, máximo reconocimiento de la noche, que fue para el matrimonio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. El Cóndor de la Gente, elegido por votación popular a través de las redes sociales oficiales de la Agencia, y fue para Marco Dianda, joven piloto que se convirtió en el campeón más joven de la historia del TC Pista.