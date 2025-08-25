Bianca Cugno de Devoto, figura y goleadora de Las Panteras en el Mundial en Tailandia

La deportista que comenzó a jugar al vóley en Devoto es el estandarte del equipo argentino que este martes 26 se jugará la clasificación ante Eslovenia desde las 6 hs. Cabe aclarar que las dos primeras selecciones de los ocho grupos pasarán a octavos de final.

La joven pasó por Universitario de Córdoba donde junto a Mora Audenino además de integrar seleccionados provinciales y nacionales.

Destacada actuación de Las Panteras en el debut del Mundial de Tailandia; derrotaron a República Checa por 3-1. (Prensa FeVA)

En el primer partido en el Mundial en Tailandia, Argentina derrotó a República Checa por 3 a 1. Bianca Cugno, máxima anotadora con 25 puntos demostrando que este es su mundial; los parciales fueron de 18-25, 25-23, 25-17 y 26-24 para quedarse con un triunfo clave para superar la fase de grupos.

Luego del gran triunfo en la presentación, Las Panteras no lograron refrendar lo hecho ante República Checa y cayeron 3-1 frente a Estados Unidos con parciales de 25-14, 23-25, 25-12 y 25-17.

Sin embargo, las chicas le jugaron de igual a igual a una de las potencias del deporte y lograron arrebatarle un set a las norteamericanas por primera vez en su historia. Bianca Cugno, opuesta del seleccionado argentino, tuvo una destacada actuación en el encuentro, luego de ser la máxima anotadora con 29 puntos.