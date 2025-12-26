Del 17 al 20 de diciembre en el Parque Olímpico de Buenos Aires se realizó el Campeonato Argentino Open – Junior y Mayores de Natación 2025. El certamen tuvo carácter clasificatorio para dos compromisos de gran relevancia en 2026: los Juegos ODESUR Juveniles de Panamá y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar.

Benjamín Ghione de Arroyito obtuvo el Subcampeonato Absoluto Nacional con Fundación Bucor

El joven de Arroyito, Benjamín Ghione, tuvo una destacada presentación siendo parte del equipo de Córdoba Fundación Bucor, logrando el subcampeonato Absoluto Nacional.

Bucor obtuvo 3 copas: Primera, Juniors y segundos en la General muy cerca en puntaje de Sociedad Alemana. Un gran torneo de los nadadores cordobeses con el manejo de Bochi Sosa.

Benja logró 5 medallas: en 50 mts. espalda en 8° puesto, en 100 mts. espalda logró el 5° puesto, en 200 mts. espalda 3° puesto con medalla de bronce pasando en todas las pruebas a las finales.

Además logró el 1° puesto en posta 4×200 libre con relevo, 1° puesto en posta 4×100 Combinado mixto, 3° puesto en 4×100 libre y 3° puesto 4×100 Combinado mixto.