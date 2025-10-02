Benicio Murúa logró un gran podio, se ubicó 2° en los Juegos Nacionales Evita 2025

Luego de un gran debut del joven nadador de Arroyito, Benicio Murúa que integra la Delegación de Córdoba, en la segunda jornada logró subirse al podio con un tremendo 2° puesto en 50 metros pecho.

Benicio Murua nadador de Arroyito Juegos Evita 2025

Murúa con un tiempo de 33.70 se quedó con 2 de la final y sumó puntos para los cordobeses en el medallero. Ahora el representante de Arroyito tendrá la ultima prueba en los en 100 metros libres.

En la pileta del CENARD se sigue disputando la especialidad de la natación, y Córdoba viene muy bien ubicada. Benicio tuvo un debut con el 4° puesto en los 100 metros pecho y además el 7° puesto los 200 metros libres.