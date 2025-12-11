Benicio Murua Guyón disputará el Campeonato de la República de Infantiles y Menores

Durante el fin de semana la provincia cuyana de San Juan vivirá un acontecimiento sin precedentes, donde más de 900 nadadores de 145 instituciones se darán cita para disputar el Campeonato de la República de Infantiles y Menores.

Del 10 al 13 de diciembre, Benicio Murua Guyón de Arroyito inicia su tercer Campeonato Nacional de categoría representando al Club Deportivo y Cultural Arroyito.

Benicio Murúa Guyón nadador Deportivo y Cultural Arroyito

Murua Guyón tendrá las competencias para su categoría Menor 2 y se disputan siempre en horas de la tarde y Benicio participará de los siguientes eventos:

Jueves 11/12: 50m Libre y 100m Pecho.

Viernes 12/12: 200m Libre y 200m Pecho.

Sábado 13/12: 400m Libre y 100m Libre.

El evento puede verse en directo por el canal de YouTube de Fenaba tv. Lo acompaña su entrenadora la Profesora Paola Beigveder.