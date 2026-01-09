El Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito, a través del Área de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad, informa que, debido a las intensas precipitaciones registradas en la región y a las alertas recibidas de los organismos correspondientes, se viene realizando un monitoreo constante junto a Bomberos y entidades de la cuenca.

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

En este marco, el nivel del río Xanaes en toda su traza presenta una crecida significativa.

Por tu seguridad, respetá estas indicaciones:

No ingresar al agua bajo ningún motivo.

El río puede arrastrar objetos no visibles desde la superficie, como sedimentos, troncos, ramas y escombros, que representan un alto riesgo.

Mantenerse alejado de las márgenes y no estacionar vehículos en las orillas, ya que pueden encontrarse inestables.

Desde horas de la tarde, los organismos principales han sido alertados sobre la posibilidad de crecidas intensas en la traza de las costas del río Xanaes. Por tal motivo, se ha decidido colocar bandera roja con el objetivo de que vecinos y visitantes eviten el ingreso al río.