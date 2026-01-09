Vía Arroyito

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

Es por las abundantes lluvias caídas en las Sierras de Córdoba.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

9 de enero de 2026,

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

El Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito, a través del Área de Defensa Civil y la Secretaría de Seguridad, informa que, debido a las intensas precipitaciones registradas en la región y a las alertas recibidas de los organismos correspondientes, se viene realizando un monitoreo constante junto a Bomberos y entidades de la cuenca.

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

En este marco, el nivel del río Xanaes en toda su traza presenta una crecida significativa.

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

Por tu seguridad, respetá estas indicaciones:

  • No ingresar al agua bajo ningún motivo.
  • El río puede arrastrar objetos no visibles desde la superficie, como sedimentos, troncos, ramas y escombros, que representan un alto riesgo.
  • Mantenerse alejado de las márgenes y no estacionar vehículos en las orillas, ya que pueden encontrarse inestables.
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente

Desde horas de la tarde, los organismos principales han sido alertados sobre la posibilidad de crecidas intensas en la traza de las costas del río Xanaes. Por tal motivo, se ha decidido colocar bandera roja con el objetivo de que vecinos y visitantes eviten el ingreso al río.

Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Bandera Roja en la costa del Río Xanaes en Arroyito por la creciente
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS