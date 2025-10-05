Augusto Schott y Julián Navilla, los de Arroyito, en el clásico del fútbol cordobés

El “Clásico Cordobés 2025″ se jugará este domingo 5 de octubre a las 16:45, cuando Talleres reciba a Belgrano en uno de los partidos más esperados del fútbol provincial. Este enfrentamiento histórico siempre genera gran expectativa, y los socios del club tendrán un papel protagónico en la tribuna.

Cabe recordar que no habrá público visitante en este cotejo que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes. En ese contexto dos futbolistas de la “ciudad de los caramelos” buscarán la consagración en sus respectivos equipos.

Augusto Schott celebra su gol ante Gimnasia LP. (Facundo Luque / La Voz)

Augusto Schott viene teniendo una muy buena performance en el equipo de Barrio Jardín que contrasta justamente con los resultados grupales del club, Schott ha sido de lo mejor en Talleres y hasta finalizó el primer semestre con la cinta de capitán.

Belgrano empató 1-1 en su visita a Banfield por la Liga Profesional. (Prensa Belgrano)

Por el lado de Julián Mavilla hace rato que pide titularidad, sólo pudo jugar desde el arranque en el celeste ante San Martín de San juan; su rendimiento es óptimo en el equipo de Alberdi y puede ser una buena oportunidad la del domingo para terminar de afianzarse.

Arroyito estará pendiente y se vive el clásico en las calles.

Los socios de Talleres con la cuota de septiembre al día ingresan sin pagar adicionales. También su beneficio exclusivo: acceso a la Tribuna Sur sin costo, tal como en partidos anteriores. Se recomienda llegar con anticipación para evitar filas y asegurar buen lugar. Llevar DNI y carnet de socio si corresponde.