Augusto Schott arrancó de titular en el empate de Talleres ante Tigre por la Liga

El futbolista de nuestra ciudad se desempeñó como carrilero por la derecha, posición que viene ocupando hace varios encuentros desde la llegada de Carlos Tevez al cargo de entrenador en el equipo de Barrio Jardín.

Augusto como siempre hizo un buen partido aportando en la marca y despeñándose para el ataque en los momentos necesarios y de acuerdo a “trajín” del juego. Schott sigue demostrando regularidad en su juego, no pasa lo mismo en cuanto al equipo y los resultados.

La formación del equipo albiazul que empató con Tigre sin abrir el marcador en Victoria. (Prensa Talleres)

Tigre y Talleres Córdoba empataron 0-0 en el estadio Monumental de Victoria; José Dellagiovanna, en un partido de la jornada 8 del Torneo Clausura. En la próxima fecha, Talleres tendrá como rival a Rosario Central.

La “T” está con 19 unidades en la tabla Anual, lo que le permite salir del penúltimo lugar y escapar de un desempate con Aldosivi para determinar quién descendería. En la zona B acumula 6 puntos y está en el puesto 14.

Talleres pelea por la permanencia, con la carga de una inédita falta de gol. Con 552 minutos de sequía, es la peor racha de Talleres sin anotar goles en su historial oficial. Superando la de 1981, con 521 minutos, y la del 2000, con 512. El equipo albiazul tendrá de cara a la recta final en cada partido el desafío de sumar de 3 para salvar la categoría .