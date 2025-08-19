Vía Arroyito

Arroyito: una mujer de 35 años con heridas de gravedad tras un accidente en motocicleta

La conductora del motovehículo fue trasladada al Hospital Carlos Rodríguez.

Hugo Schiavoni

19 de agosto de 2025,

Tras un llamado a la línea de emergencia, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito toman conocimiento, en horarios de la tarde del domingo 17 de agosto de un accidente en nuestra ciudad.

El siniestro ocurrió en calle Colón esquina Mitre donde una Renault Trafic conducida por un hombre de 40 años, por causas a establecer colisiona con una motocicleta Guerrero Trip, conducida por una mujer de 35 años de edad.

Inmediatamente se hace presente personal de Servicio de Emergencia, trasladando a la conductora del rodado menor al Hospital Carlos Rodríguez donde le diagnostican lesiones graves. Procediendo al secuestro de ambos vehículos, se labran actuaciones con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito.

