Arroyito: un hombre de 35 años murió tras un accidente en motocicleta

El conductor del rodado menor chocó contra un camión.

Hugo Schiavoni
7 de agosto de 2025,

Durante la noche del miércoles 6, se produjo un accidente de transito ocurrido en una intersección de calles en el sector sur de Arroyito, con el saldo de una victima fatal.

El Servicio de Emergencias, desde las calles Raúl Alfonsín esquina Peñaloza hasta el Hospital Carlos Rodríguez de nuestra ciudad, trasladó a un motociclista de 35 años con lesiones de diversas consideración, algunas de gravedad.

Al llegar al nosocomio, los profesionales constataron el deceso del conductor del rodado menor.

Momentos antes, en dicha intercesión se produjo una colisión entre una motocicleta 110cc y un camión marca Fiat Iveco, en el que se conducía un hombre de 66 años, junto a un menor de 9 años quienes no resultaron lesionados. La Fiscalía investiga el hecho.

