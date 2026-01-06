Arroyito: tres detenidos en distintos hechos delictivos durante el fin de semana

Durante el fin de semana, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito acudieron a diferentes hechos que ocasionaron la detención de 3 personas por diferentes hechos.

El viernes 2 en horas de la mañana, en Av Vaudagna se procede a la aprehensión de un hombre de 39 años quien al ser controlado por personal policial sale corriendo. En ese momento ingresa a una vivienda sin permiso del propietario, procediendo a la aprehensión del mismo, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Feria.

El mismo día, en horas de la tarde, se procede a dar cumplimiento a Orden Judicial de Allanamiento en zona Norte de la ciudad, procediendo a la aprehensión de un hombre de 44 años y al secuestro de una escopeta la cual no tenía documentación. Quedando a disposición de la Fiscalía de Feria.