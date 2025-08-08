Arroyito: tras un accidente en motocicleta un joven de 19 años sufrió heridas de gravedad

En la noche del jueves 7, alrededor de las 20:30 hs. los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito debieron asistir a un accidente vial ocurrido sobre ruta 19 en ingreso a la ciudad.

El siniestro ocurrió en Ruta Nacional 19 esquina Av. Marcelino Bernardi, entre un automóvil marca Fiat Argo, conducido por un hombre de 61 años, quien transitaba por Avda. Marcelino Bernardi y por causas a establecer colisiona con una motocicleta marca Honda Wave 110, la que era conducida por un joven de 19 años, que circulaba por Ruta Nacional Nº 19, ambos con domicilio en Arroyito.

El servicio de emergencias del Hospital Municipal Carlos Rodríguez trasladó al conductor del vehículo menor, diagnosticandole lesiones de carácter graves. Se trabajó junto a personal de Guardia Local.