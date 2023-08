Arroyito: talaron 27 algarrobos de un bosque nativo de más de 30 años para la construcción de viviendas municipales

El día martes 1, durante la “Mañana de La Libre” el programa que conduce Analía Giordano y Federico Ceballos por Fm Libre 93.7, una ambientalista llevó a cabo la denuncia de un tema muy delicado y que afecta directamente al medio ambiente de nuestra ciudad.

En este caso, realiza la denuncia de la tala irresponsable de un bosque nativo de algarrobos donde fueron deforestados 27 algarrobos de más de 30 años de antigüedad en el sector sur de Arroyito para un nuevo loteo de 8 hectáreas para el próximo barrio municipal. Según publica el medio radial “desde el Gobierno, aseguraron que iban a darle consideración, tras un relevamiento, dejarían algo parecido a un espacio verde”, manifestó Virginia.

Agregan en la charla “Lo primero que hicimos fue poner en conocimiento a policía ambiental, a través de una denuncia, ya que son las autoridades competentes. Ellos van a corroborar si está toda la documentación de impacto ambiental para quitar esos árboles”, aseveró la joven.

“En caso de contar con el permiso, deberán plantar otros ejemplares. Y si no, contarán con la sanción que corresponda. Todavía desde la Secretaría de Ambiente no han tenido comunicación alguna que explique el suceso. En enero de 2022 se puso en conocimiento al Municipio acerca de la necesidad de proteger este bosque nativo. Hoy los árboles no están, no importa quién tenga el hacha o la motosierra, eso no se compensa con nuevas plantaciones, porque el árbol tarda mucho en crecer.”

Continúa el medio en su perfil de facebook “A su vez, hace poco tiempo se removieron más de 1 docena de ejemplares en adyacencias a la Cúpula debido a un nuevo loteo. “Pensemos en cómo incorporar esos árboles al loteo, nos corremos un metro hacia adentro. Quisiera que ésto no se reitere, tenemos flora nativa importante para resguardar, no echemos culpas y no repitamos este tipo de acciones”, finalizó.

Al cierre de la mañana, la radio consultó al Municipio. Una fuente del lugar aseguró haber tomado contacto con esta realidad la última semana de Julio. Por lo tanto, se actuó de oficio, notificaron a Policía Ambiental y se habría iniciado una exhaustiva investigación del hecho.

Fuente y foto: gentileza FM Libre 93.7