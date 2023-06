Arroyito: se firmó una acta acuerdo de buenas prácticas políticas tras la rotura de carteles de campaña y agresiones en redes sociales

En los últimos días se dieron algunos hechos de violencia, en plena campaña de los candidatos a la intendencia de Arroyito, que llegó a limites que en otras épocas no se habían registrado, y se basa principalmente en la rotura de cartelería de campaña y la agresión en las redes sociales que se señalan como “troles”.

Acta acuerdo de Buenas Practicas Politicas en Arroyito Foto: Prensa Municipal

El Concejo Deliberante como Cuerpo Legislativo llevó a cabo la invitación al recinto de las fórmulas que componen esta contienda, y estuvieron presentes Juan José Sileone y Mónica Sánchez por el Encuentro Vecinal Córdoba y Gustavo Benedetti y María José Espósito por Unidos por Arroyito quienes firmaron dicho acuerdo. A la reunión no asistieron Mauricio Cravero y Edith Bravin por Juntos por el Cambio quienes por nota justificaron su ausencia.

El acta hace referencia “acuerdan llevar adelante las campañas desde el respeto a los oponentes electorales, generando posiciones a partir de las propuestas y proyectos para el bien de todos los vecinos. Manifiestan voluntad política de participar de manera positiva en sus respectivas campañas electorales y que repudian los actos de vandalismo, las agresiones, los agravios, hostigamientos y persecuciones en redes sociales y aplicaciones de comunicación instantánea”.

Mediante prensa, el Concejo Deliberante comunicó “El Concejo Deliberante de la Ciudad de Arroyito informa que en el día de ayer, 8 de junio del corriente año, en cumplimiento de la Resolución Nº 06/2023, se convocó, al Recinto, a los candidatos a la Intendencia y Vice Intendencia para los comicios de fecha 25 de junio de 2023, en la que estuvieron presentes los Sres. Gustavo Ariel Benedetti y Juan José Sileone acompañados por sus respectivas candidatas a la Vice Intendencia, las Sras. María José Espósito y Mónica Sánchez. Los candidatos de la lista Juntos por el Cambio no estuvieron presentes y expresaron sus motivos por nota. De los diálogos y debates en esta reunión resultó un Acta Acuerdo, de la que se adjunta copia, que los candidatos presentes firmaron a conformidad”.

Respecto a los sucesos de rotura de cartelería, y agresiones en redes, Juliana Mendoza apoderada de Juntos por el Cambio en dialogó con Arroyito Informa de Canal 3, “realizamos una conferencia de prensa después de haber notado el daño a nuestra cartelería que esta utilizando la campaña de la lista de Juntos por el Cambio, ya nos ha pasado de dañarlo, se trata de propiedad privada, porque lo estamos pagando todos los miembros de la lista, y porque consideramos que a esta altura no corresponde este tipo de acciones. No estamos indicando a nadie en particular, pero entendemos que es gente que no está de acuerdo con nuestra lista”.

Carteleria de campaña rota en Arroyito Foto: Web

La Dra. Mendoza hizo otro planteo “yo hice una mención respecto de prohibiciones que están establecidas electoralmente y fueron notificadas por la Junta Electoral a todas las listas. Específicamente por la propaganda oficial que se que tanto radio como canal no la están pasando, y entendemos que los medios como internet son medios de comunicación consideramos también la publicidad que suben desde el Municipio como propaganda oficial que esta prohibida desde el 26 de mayo. Seguimos viendo entrega de dinero, y varias acciones y actos de calles que van asfaltando que no correspondería porque nos coloca en un evidente situación de disminución en las posibilidades económicas y políticas de llegada al vecino y violan nuestro principio de igualdad en este momento de la campaña electoral”.

Respecto a la convocatoria del Concejo Deliberante, Mendoza comentó “nos esteramos de una convocatoria en el Concejo Deliberante para que los dos candidatos (Cravero y Bravin) estuvieran presentes en una reunión en el recinto a los fines de llegar a un acuerdo de no agresión. Lamentablemente no pudimos participar de esa reunión, le hicimos alcanzar una nota donde le agradecemos. Si ha habido algún daño en la cartelería no es de gente que este trabajando con nosotros”.

Por parte del Concejo Deliberante, Lidia Martínez dialogó con Arroyito Informa sobre el llamado del Cuerpo Legislativo, “estuvimos de acuerdo en hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad, respecto a los ánimos que se ven en las redes sociales, videos, en memes, que a veces se intensifican. Viendo la situación se decide hacer esta convocatoria a las tres formulas, para dialogar, los convoca el Concejo Deliberante, no todos los concejales estuvieron presentes pero por unanimidad llamamos a esa reunión que se dio ayer, donde estuvieron dos formulas de las tres lamentablemente aludiendo que no lo pudieron hacer por estar en campaña electoral, como si las otras dos no lo estuvieran”.