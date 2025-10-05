Arroyito: se cumplieron 19 años de la tragedia de los empleados de Arcor

Durante la mañana del sábado, en el monolito ubicado en el kilómetro 228 de la ruta 19 y como cada 4 de octubre, se llevó a cabo el responso por parte del Sindicato de Empleados de la Alimentación para recordar a los compañeros que perdieron la vida en el accidente.

A 19 años de la Tragedia de los empleados de Arcor en ruta 19

A 19 años, se mantiene vivo el recuerdo de los empleados de la empresa Arcor que fallecieron en 2006.

A 19 años de la Tragedia de los empleados de Arcor en ruta 19

A 19 años de la Tragedia de los empleados de Arcor en ruta 19

Las palabras estuvieron a cargo del Cura Párroco Sergio Fernández, con la presencia de familiares, integrantes de la Comisión Directiva, el Cuerpo de Delegados y Personal de Recursos Humanos la empresa Arcor.

LA TRAGEDIA DE LA RUTA 19

Sucedió alrededor de las 6 de la mañana en el km 228 sobre la ruta 19 en cercanías de La Curva. El conductor del camión Volskwagen, Antonio Minué intenta esquivar una motocicleta que habría subido a la carpeta asfáltica y en ese movimiento impacta con el colectivo marca Deutz que conducía Antonio Curiotti, de 61 años que se dirigía de Oeste a este.

Tragedia de la ruta 19 de Arcor

Los bomberos y policías extrajeron a las víctimas luego de casi tres horas de tareas. Los fallecidos fueron identificados como: Gustavo Albornoz, de 40 años; Miguel Ludueña, de 28; Carlos Alderete, de 25; Raúl Barrionuevo, de 38, y Emanuel Ludueña, quién murió cuando recibía asistencia en el Sanatorio Allende; y Marcelo Vargas, de 22.