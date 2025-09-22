Vía Arroyito

Arroyito: robó, generó disturbios en la Terminal de Ómnibus y tras un operativo quedó detenido

El malviviente es oriundo de nuestra ciudad.

Hugo Schiavoni
22 de septiembre de 2025,

Robo de celular (imagen ilustrativa)

Durante la mañana del sábado 20, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito, mediante un llamado a la línea de emergencia toman conocimiento de un disturbio en la Terminal de Ómnibus.

Personal policial entrevista a un hombre de 26 años quien manifiesta que otro hombre le había arrebatado su teléfono celular y había realizado disturbios en el bar de la Terminal, aportando la característica del mismo.

Inmediatamente, se realiza un operativo cerrojo logrando dar con el mismo, recuperando los elementos sustraídos procediendo a la aprehensión y traslado del hombre de 35 años, oriundo de Arroyito, quedando a disposición de Fiscalía de Instrucción de nuestra ciudad.

