Arroyito: robó, generó disturbios en la Terminal de Ómnibus y tras un operativo quedó detenido

Durante la mañana del sábado 20, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito, mediante un llamado a la línea de emergencia toman conocimiento de un disturbio en la Terminal de Ómnibus.

Personal policial entrevista a un hombre de 26 años quien manifiesta que otro hombre le había arrebatado su teléfono celular y había realizado disturbios en el bar de la Terminal, aportando la característica del mismo.

Inmediatamente, se realiza un operativo cerrojo logrando dar con el mismo, recuperando los elementos sustraídos procediendo a la aprehensión y traslado del hombre de 35 años, oriundo de Arroyito, quedando a disposición de Fiscalía de Instrucción de nuestra ciudad.