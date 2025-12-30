Vía Arroyito

Arroyito: por el olor vecinos llamaron a la policía que se encontró con un drama

Un hombre de 58 años que vivía solo había fallecido.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

30 de diciembre de 2025,

Arroyito: por el olor vecinos llamaron a la policía que se encontró con un drama
Policía de Córdoba. Patrullero. Imagen ilustrativa. (Policía de Córdoba)

Durante la tarde del lunes 29 los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito, tras el llamado de varios vecinos, toman conocimiento que en calle 9 de julio 1200, se sentía un olor a putrefacción.

Acuden al lugar en un móvil junto al servicio de emergencia, al ingresar a la vivienda constataron el deceso de un hombre de 58 años, quien vivía solo.

Inmediatamente arriba al lugar personal de Policía Judicial quien junto a Bomberos Voluntarios trabajaron en el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la Morgue Judicial. Interviene Fiscalía de Instrucción Arroyito.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS