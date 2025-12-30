Arroyito: por el olor vecinos llamaron a la policía que se encontró con un drama

Durante la tarde del lunes 29 los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito, tras el llamado de varios vecinos, toman conocimiento que en calle 9 de julio 1200, se sentía un olor a putrefacción.

Acuden al lugar en un móvil junto al servicio de emergencia, al ingresar a la vivienda constataron el deceso de un hombre de 58 años, quien vivía solo.

Inmediatamente arriba al lugar personal de Policía Judicial quien junto a Bomberos Voluntarios trabajaron en el levantamiento del cuerpo para ser trasladado a la Morgue Judicial. Interviene Fiscalía de Instrucción Arroyito.