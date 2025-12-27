Arroyito: perdió el control, impactó contra un guardarrail y salió ileso

Durante la madrugada del sábado 27, pasadas las 5:30 hs. integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos de Arroyito tras un llamado a la línea de emergencia responden a un accidente vial. Pudo ser una tragedia.
Se desplazan de inmediato dos dotaciones de Bomberos a cargo del Sgto. Ayte. BV Fera Adriano en Móviles 18 y 26 al KM 226 de Ruta Nac. 19, Salida Oeste de la ciudad.
En el lugar, observan un vehículo sobre la banquina norte que habría colisionado de manera frontal con un guardarrail.
Su único ocupante presentaba lesiones leves y fue trasladado por ambulancia del Hospital Municipal para su mejor valoración. Proceden a realizar el corte de suministros y limpieza de carpeta asfáltica.