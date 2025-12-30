Durante la tarde del domingo 28, los efectivos de la Policía de Arroyito que patrullan en motocicletas proceden al control de un joven a bordo de una motocicleta, el cual realizaba una conducción peligrosa, dándole la voz de alto y haciendo caso omiso, escapa.

Comienzan de esa manera un seguimiento controlado, deteniendo este último la marcha y girando para darse a la fuga. En ese momento choca con la motocicleta policial rompiendo la baliza aérea, y ahí los uniformados logran la aprehensión del conductor tratándose de un joven de 16 años.

Arroyito: la policía detuvo a un motociclista sin documentación y redujo con armas no letales a un tercero

El detenido es oriundo de la localidad de Santiago Temple, quien carecía de todo tipo de documentación del motovehículo, procediendo al secuestro de una motocicleta marca Corven, modelo Energy, 110 cc.

Arroyito: la policía detuvo a un motociclista sin documentación y redujo con armas no letales a un tercero

OTRA HISTORIA

Cuando los efectivos llevaban a cabo el procedimiento se presenta un sujeto ajeno a la situación, quien comienza a propinar golpes de puño al efectivo policial. Este sujeto se encontraba alterado, agresivo con claras intenciones de continuar su accionar, el policía no puede hacer que desista por lo que se hace uso del arma menos letal Byrna lanzando proyectiles de goma maciza.

De esta manera logra que cese su agresión, emprendiendo la huida procediéndose a la aprehensión del mismo a escasos metros. El hombre es oriundo de esta ciudad de 25 años, y así quedan ambos alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción Arroyito.

Fotos: gentileza Arroyito y el Mundo.