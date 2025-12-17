Vía Arroyito

Arroyito: la policía detuvo a un conductor peligroso y a un joven por pelea callejera

Ambos fueron trasladados a la Dependencia Policial.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

17 de diciembre de 2025,

Arroyito: la policía detuvo a un conductor peligroso y a un joven por pelea callejera
Policía . (Imagen ilustrativa)

Los efectivos de la Policía de Córdoba debieron actuar en diferentes hechos delictivos que ocurrieron en nuestra ciudad.

Durante domingo en horas de la madrugada, personal policial, en calle José Boetto esq. Domingo Ciancia, procede al control de una camioneta Toyota Hilux, la cual circulaba haciendo maniobras peligrosas.

Al detenerla, los uniformados constataron que era conducida por un joven de 21 años, oriundo de la localidad de Tránsito. Se procede al secuestro del vehículo, se labran las actuaciones sumariales.

En la misma jornada, en calle San Martin esq. Ituzaingó, personal policial proceden al control de un joven 17 años, domiciliado en esta ciudad, por estar realizando Desorden Público, incitando a pelear en la vía pública.

Se lo traslada a sede policial, donde se inician las actuaciones sumariales.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS