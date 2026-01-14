Arroyito: heridas graves para un un joven de 17 años tras accidentarse con su motocicleta

En la jornada del sábado 10, en horas de la mañana, efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito toman conocimiento de un accidente de tránsito en calle Almafuerte esquina Falucho en el sector sur de la ciudad.

El siniestro se produjo entre una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 51 años, que por causas a establecer colisiona con una motocicleta Guerrero Trip 110cc guiada por un joven de 17 años.

Se hizo presente el servicio de emergencia trasladando al menor al Hospital Municipal. Presentando lesiones graves. Se inician actuaciones con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Feria.

ACCIDENTE EN EL TIO

En la misma jornada por la noche, se produce un accidente de tránsito en Av Independencia esq. Sarmiento, entre un automóvil VW Gol, conducido por un hombre de 52 años, por razones que se desconocen impacta con una motocicleta Honda GLH 150, conducida por un hombre de 59 años oriundo de la localidad de Luque.

Av Independencia esq. Sarmiento El Tio

Presente el servicio de emergencias trasladando al ocupante del rodado menor al Hospital de la ciudad de Arroyito, diagnosticando lesiones reservadas, estando fuera de peligro. Se inician actuaciones sumariales con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Feria.