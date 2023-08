Arroyito: votó más del 75% de padrón, muy parecido a las últimas elecciones

En nuestra ciudad se dio una situación particular que no escapó al resto de otras ciudades y pueblos, y es que las autoridades de mesa para abrir la votación no estaban presentes a las 8 hs. o algunas llegaron mucho más tarde de lo que estaba estipulado.

Para Arroyito y El Fuertecito habían dispuestas 64 mesas con 21569 electores en Arroyito y 353 en El Fuertecito. Respecto a la elección anterior se agregaron 1200 votantes ya que votan desde los 16 años. Se desarrollaron con total normalidad y aproximadamente un 75% se acercó a participar de las PASO.

El intendente Gustavo Benedetti emitió su voto pasadas las 11 hs. en la Escuela Manuel Belgrano, y confirmó que los comicios se desarrollaron con total normalidad.