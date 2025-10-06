Vía Arroyito

Arroyito: efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de marihuana a dos sujetos

El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública.

6 de octubre de 2025

Durante la semana pasada, Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes preventivos en distintos sectores de las ciudades de Río Cuarto, Despeñaderos y Arroyito.

Específicamente en nuestra ciudad, sobre intersección de la Ruta 19 y la calle Lavalle, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a dos sujetos de 32 y 33 años.

El operativo fue coordinado por el Área de Inteligencia de la FPA, que aportó informes estratégicos para su implementación y posterior despliegue en calles principales, zonas comerciales, terminal de colectivos, espacios verdes y sectores vulnerables. No se registraron incidentes de relevancia durante el procedimiento.

