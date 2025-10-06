Arroyito: efectivos de la FPA secuestraron varias dosis de marihuana a dos sujetos

Durante la semana pasada, Efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron patrullajes preventivos en distintos sectores de las ciudades de Río Cuarto, Despeñaderos y Arroyito.

Específicamente en nuestra ciudad, sobre intersección de la Ruta 19 y la calle Lavalle, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana a dos sujetos de 32 y 33 años.

FPA en Arroyito

El operativo fue coordinado por el Área de Inteligencia de la FPA, que aportó informes estratégicos para su implementación y posterior despliegue en calles principales, zonas comerciales, terminal de colectivos, espacios verdes y sectores vulnerables. No se registraron incidentes de relevancia durante el procedimiento.