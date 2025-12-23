Arroyito despidió el “2025 Cultural” con un gran cierre en el Parque Romero

El jueves de la semana pasada en el Parque Romero se vivieron momentos muy especiales con el cierre del 2025 de los talleres culturales y de los elencos estables pertenecientes a la Subsecretaría de Cultura.
En la oportunidad, vecinas y vecinos de Arroyito y la región disfrutaron de un gran espectáculo a cargo de la Banda Municipal Sinfónica, que presentó su emotivo Tributo a Gustavo Cerati con la voz de Ariel Pagliarecci líder de Taxi Blue.
Además se realizó la entrega de certificados a los alumnos que formaron parte de los talleres culturales y también se desarrolló el Paseo de Artesanos y Emprendedores Edición Navidad, junto con la primera muestra de los trabajos realizados durante el 2025 en los distintos talleres.
Cabe destacar que la cultura de Arroyito convocó a más de 2.000 alumnos, distribuidos en 9 espacios culturales, con una oferta de más de 60 talleres y cursos, dictados por 50 docentes, consolidando así otro gran año para la cultura de nuestra ciudad.