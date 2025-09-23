El Comisario Santiago Pissani en diálogo con Arroyito Informa de Canal 3, informó sobre un hecho policial que sucedió durante el fin de semana en la ciudad, y que generó preocupación en los vecinos de Arroyito y que parece sacado de una película de ciencia ficción.

El suceso tiene a un hombre que fue rescatado por vecinos del baúl de un vehículo en la zona sur de Arroyito y que a primera impresión parecía un hecho violento con tintes mafiosos y que al parecer no tuvo ese final.

Comentó Pissani “el día viernes, alrededor de las 20:50 horas, tomamos conocimiento a través del 101, donde los vecinos los alertaban que una persona se encontraba encerrada dentro del baúl de un vehículo Renault Megane y que pedía auxilio, y manifestaba que había sido secuestrado".

“Una vez el personal policial en el lugar, junto a los vecinos, lograron rescatar a esa persona, y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital, por una cuestión de recaudos, se priorizo el tema del estado de salud, y porque se encontraba también un poco en crisis.

Continúa el Comisario "él mismo manifestó de que había sido abordado en una garita de El Fuertecito por un masculino, amenazandolo a través de un arma blanca, y fue introducido en su propio vehículo, y luego fue trasladado hasta el lugar. La investigación llevó a que en el lugar, gracias a la existencia de registros físicos, se pudo establecer la llegada del vehículo, conducido por el propio damnificado, y los hechos registrados en las imágenes no coinciden con lo denunciado".

QUE MUESTRA EL VIDEO

La Fiscalía trata de dilucidar porque el relato del hombre no coinciden con los registros físicos, "los registros físicos, nos dicen otra cosa, nos dicen que el mismo damnificado estacionó el vehículo, acomodó el vehículo en el lugar, y luego permaneció hasta que llegara la policía. Eso es lo que tenemos por el momento".

Arroyito: denunció que había sido raptado, pero el video mostró que llegó manejando el auto

Sigue Pissani “Lo único que tenía eran los propios rastros de haber sido atado con un cable a la altura de las muñecas. Es lo único que teníamos como marcas o signos de lesiones. Lo único que manifestó él es que llevaba dinero consigo, y logró esconderlo para que esta persona no se lo sustrajera. Su declaración no coincide con lo que está registrado en las cámaras de videovigilancia del sector.

El Comisario lleva tranquilidad a los vecinos “. Yo lo que quiero es llevarle tranquilidad a los vecinos que este hecho en particular no está configurado como un secuestro de personas, porque muchas veces por ahí uno escucha a través de distintos medios de prensa de que en otros lugares existe y que puede llegar también a ocurrir acá en Arroyito. Hasta el momento lo que tenemos, esta situación no está calculada como un secuestro de personas“.