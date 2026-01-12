En el Edificio Municipal de Arroyito, días atrás, se llevó a cabo una reunión preparatoria entre el intendente Gustavo Benedetti junto a autoridades de Ambiente de la Provincia e intendentes de distintas localidades.

El objetivo fue buscar consensuar la conformación del Ente Regional de Residuos Sólidos Urbanos, un espacio clave para el desarrollo de un sistema de gestión ambiental moderno, eficaz y sostenible para toda la región.

Arroyito continúa sumando en la creación del Ente Regional para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos

Luego de la autorización otorgada por el Concejo Deliberante, la ciudad de Arroyito comienza con un proceso de reformulación integral del manejo de los residuos.

Uno de los ejes centrales de este proyecto es la construcción de una nueva fosa de enterramiento sanitario, obra que ya se encuentra en ejecución y cuya finalización está prevista entre los meses de febrero y marzo.

Las obras que se están desarrollando en el predio del ex basural implican una inversión de más de 300 millones de pesos por parte de la Provincia y de más de 100 millones de pesos por parte del Municipio de Arroyito.

De esta manera contará con mayor control ambiental y tecnología actualizada, lo que permitirá implementar nuevos métodos de gestión y tratamiento de los residuos, alineados a las normativas provinciales vigentes.

Se busca ahora conformar un ente interjurisdiccional, que integrará a distintos municipios de la región, los cuales se comprometen a trabajar en sus territorios una separación de residuos en origen eficiente, para luego asegurar un tratamiento adecuado de los mismos.