Arroyito: arrojó piedras, agredió a la policía y fue detenido

Durante el sábado 6 en horas de la tarde, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito se encontraban realizando un patrullaje preventivo en diferentes sectores de la ciudad, llegan a la intersección entre Av. Perón esquina Mitre.

En el lugar, los uniformados proceden a la aprehensión de un joven de 17 años quien habría arrojado piedras al móvil policial produciendo un daño en el vidrio.

Al ser entrevistado, demuestra una postura hostil, negándose a identificarse amenazando al personal actuante por lo que se procede a su aprehensión y traslado a la Comisaria de Arroyito.