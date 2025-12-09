Vía Arroyito

El joven de 17 años fue trasladado a la Dependencia Policial.

Hugo Schiavoni
9 de diciembre de 2025,

Arroyito: arrojó piedras, agredió a la policía y fue detenido
Patrullero Policía de Arroyito

Durante el sábado 6 en horas de la tarde, los efectivos de la Dependencia Policial de Arroyito se encontraban realizando un patrullaje preventivo en diferentes sectores de la ciudad, llegan a la intersección entre Av. Perón esquina Mitre.

En el lugar, los uniformados proceden a la aprehensión de un joven de 17 años quien habría arrojado piedras al móvil policial produciendo un daño en el vidrio.

Al ser entrevistado, demuestra una postura hostil, negándose a identificarse amenazando al personal actuante por lo que se procede a su aprehensión y traslado a la Comisaria de Arroyito.

