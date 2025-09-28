Ante Central Argentino de Río 4°, el Deportivo y Cultural Arroyito busca la clasificación a los playoffs

Por la anteúltima fecha de la fase regular de la Liga Provincial B de Básquet, el Deportivo y Cultural Arroyito recibe en su estadio a Central Argentino de Río Cuarto y busca la clasificación.

Desde las 18 hs. en el Polideportivo Enrique Brizio, la verde de Arroyito que se ubica 3° se mide ante el 2° Central Argentino de Río Cuarto en el cierre de sus presentaciones como local en esta fase.

Básquet Deportivo y Cultural Arroyito Liga Provincial

También juegan en la jornada 9: Atlético Río Tercero en su cancha ante Chañares de James Craik y queda libre el líder Universitario.

La tabla ubica a Universitario con 13 puntos, luego Central Argentino con 11 puntos, Cultural Arroyito con 10 y cierran Chañares y Atlético con 7 puntos.

OK Fm Arroyito y Canal 3 Arroyito te llevarán las alternativas en vivo desde las 18 hs. Aquí.