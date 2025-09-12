Ambrosio y Amaya subieron al podio de la categoría RC3 en el Rally de San Luis

Los caminos y pantanos fueron el escenario de una nueva fecha del certamen argentino, donde el binomio Ambrosio y Amaya volvió a destacarse en la carrera por su gran desempeño, alcanzando el 3° puesto en la categoría RC3.

La competencia se definió por una penalización de 1m 10s cuando el binomio local integrado por Miguel Baldoni y Gustavo Frenchello fueron sancionado por no respetar el recorrido, situación que los relegó en el clasificador que pasó a ser comandado por el sanjuanino Gastón Pasten para conseguir el triunfo sobre los puntanos en el séptimo compromiso de la temporada.

Guillermo Ambrosio y Franco Amaya Rally

En la RC3 Mario Rasso junto Rodolfo Guevara a bordo de un Peugeot 208 lograron imponerse en su tierra, por delante de los líderes del campeonato Nicolás González que es navegado por Gerónimo Bordignon en su VW Gol con una ventaja de 15,3 segundos. El tercer lugar lo ocuparon Guillermo Ambrosio y Franco Amaya, también con un VW Gol, a 19,6 segundos de los punteros.

El piloto de la Tordilla decía “contentos por la carrera no venimos teniendo fortuna, en las últimas dos no nos acompañó la suerte así que volver al podio fue un premio al trabajo de todo el equipo” agregó “en la fecha anterior se nos rompió y por suerte encontramos la mejor puesta punto durante el fin de semana y en los tramos del final se vieron los resultados“.

En cuanto a lo que viene Guillermo respondió “respecto al campeonato yo creo que no es el año en el que estemos en condiciones de pelearlo, lógicamente uno siempre corre fecha a fecha con la idea de terminar arriba en la competencia y acomodarse en la tabla anual pero no es el año, nosotros queremos sumar experiencia teniendo en cuenta que en las fechas anteriores no tuvimos suerte insisto”.

Guillermo Ambrosio está cuarto en el certamen con 50 puntos contra 102 unidades del líder, mientras que Franco Amaya también se ubica cuarto con la misma cantidad de unidades contra 102 unidades del puntero entre los navegantes. El Rally de Diamante y Valle María será la próxima fecha del calendario y se disputará del 3 al 5 de octubre.