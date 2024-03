Alejandro Saluzzo, el ciclista de Arroyito que descubre pueblos y parajes de la zona y la región

Una de las cosas más lindas que atesora el ser humano, es la de descubrir, maravillarse con lo desconocido que siempre tiene un toque diferente, y que sumado a otra de las cosas lindas que es compartir, hacen un combo muy especial, esto le sucede en cada una de sus salidas al nativo de nuestra ciudad Alejandro Saluzzo.

Desde hace un poco más de 3 años, Alejandro junto a su compañera inseparable como es su bicicleta, recorren caminos de tierra de nuestros campos y va descubriendo parajes y lugares que han sido poblados, que tienen historia y secretos, y luego lo comparte por medio de las redes sociales, que hoy llegan a todas partes del mundo.

Alejandro Saluzzo ciclista rural de Arroyito Foto: Facebook personal

En dialogo con “Seguimos en el doce” de Canal 12, Alejandro comentaba “a través de la cuenta Pueblo y Lugares a Pedal, en facebook como en instagram, comparto la salidas cicloturisticas que hago a pueblos y parajes, pequeñas escuelas, y capillas rurales para darles un poco de visibilidad en las redes, para poder fomentar la historia de estos lugares”.

“Lo planificamos a todo, vamos en bici, son salidas de 1 o 2 días y en vacaciones de 3 días, ya cargo la carpa y la bolsa de dormir y trato de abarcar la mayor cantidad de puntos posibles yendo por un camino y volviendo por otro. Trato de pedalear entre 100 a 150 kilómetros por día”.

Alejandro Saluzzo ciclista rural de Arroyito junto a su padre Romualdo Foto: Facebook personal

“Me guio por una mapa de las escuelas rurales, cada paraje tenia una escuela rural y ahí voy trazando el camino y agrego todo lo que esta cargado en Google Maps. Es impresionante la cantidad de escuelas rurales que había antes, muchas se han cerrado y se han abandonado. Uno trata de visitarla para que la recuerden personas que han estudiado ahí, ha sido su segunda casa para muchas personas”.

“Tiene mucha repercusión las escuelas abandonadas, la problemática del campo es que cada vez hay menos gente, al no haber alumnos se cierran las escuelas. He ido a mas de 150 lugares donde había solamente una escuela. Yo soy de Arroyito, y comencé visitando lugares próximos de mi zona con amigos y mi padre que con 79 años todavía me acompaña, y luego me traslade con mi auto a otros puntos y de ahí comenzar el viaje”.