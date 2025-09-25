Abraham, Schott y Mavilla jugaron por la 9° fecha del Clausura en la Liga Profesional

Nacho fue titular en Banfield, tanto el lateral de nuestra ciudad como su quipo hicieron un buen primer tiempo en el Diego Armando Maradona, en el segundo tiempo se complicó y Argentinos sacó diferencias. Su goleador Tomás Molina marcó por duplicado y Alan Lescano sentenció la historia con un zurdazo desde casi la mitad de la cancha.

Ignacio Abraham Banfield

El Taladro que ahora jugará con líder Unión en el “Sola” se ubica sexto en la Zona A y está hasta el momento en playoffs. Pero el gran objetivo es mantener la categoría, algo que está logrando ya que se despegó por 9 puntos en la “anual” del último lugar que ocupan Aldosivi y San Martín de San Juan con 18 unidades.

Augusto Schott hizo otro gran partido en Talleres y asistió para el gol del empate en Rosario ante Central. La “T” perdía 1-0 y le igualó 1-1 al Canalla con un jugador menos por la expulsión de Navarro. El empate le permitió sacarles dos puntos de diferencia a San Martín de San Juan y Aldosivi en la tabla anual y romper, por fin, una racha que parecía interminable de 600 minutos sin marcar en el arco rival y seis partidos sin ganar.

Alejo Véliz marcó para el local y tras la asistencia de Augusto con un centro quirúrgica desde la derecha Depietri lo empató. Luego a instancia del Var le anularon un gol al “canalla”. Los de Barrio Jardín suman 7 puntos en la Zona B.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

Julián Mavilla ingresó en la gran victoria de Belgrano sobre Newell’s a los 74 minutos de partido y aportó lo suyo en el triunfo celeste. Su equipo goleó 3 a 0 para crecer en la tabla del Clausura y cerrar la novena fecha en el séptimo lugar de la Zona A de la Liga Profesional.

Metilli marcó su primer gol con la casaca del Celeste, “Uvita” Fernández volvió a “mojar” tras 10 partidos y Gonzalo Zelarayán asistió a su tío para que el “Chino” completara un gran partido con gol. Los Celestes están séptimos con 12 puntos, se meten en la definición del torneo hasta el monto y están en semifinales Copa Argentina.