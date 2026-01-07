A 3 años de la creación del Servicio de Salud Mental del Hospital, el balance es muy positivo

A punto de cumplir tres años de la creación del Servicio de Salud Mental que funciona en el Hospital Municipal Carlos J. Rodríguez, el Gobierno Municipal dio a conocer un balance muy positivo.

Durante el año 2025, el consultorio de salud mental —que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas— brindó 4.000 consultas de psicología y 3.000 consultas de psiquiatría, además de sostener 250 guardias activas destinadas a la atención de crisis y urgencias.

Al analizar la evolución de las distintas situaciones que debieron ser contenidas desde su inicio hasta el año 2025, se observa una disminución notable de los casos de crisis, producto del trabajo preventivo, la contención permanente y la creciente conciencia de la comunidad sobre la importancia de la salud mental.

El adolescente fue trasladado al Hospital municipal de Arroyito, donde se constató su deceso. (Imagen ilustrativa / Gentileza: Web)

En cuanto al acceso al servicio, el área mantiene su horario de atención de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. Para turnos, deben acercarse al hospital. Asimismo, se implementó una ficha de admisión, herramienta que permite ordenar la demanda, clasificar las urgencias y optimizar la calidad de atención.

Como parte del fortalecimiento del sistema de salud, se incorporó la Dra. Dayana Casanova, médica psiquiatra, quien atiende de manera presencial los martes y jueves por la tarde, ampliando la cobertura para la población infantojuvenil.