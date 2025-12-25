40 vehículos entre autos y motos fueron retenidos en el Operativo Verano en Arroyito

Luego de presentar días atrás el Operativo Verano, desde el Gobierno Municipal de Arroyito, a través de la Secretaría de Seguridad, junto a la Guardia Local retuvieron más de 40 vehículos por no cumplir las normas de circulación.

Retienen vehículos en Operativo Verano Arroyito 2026

Remarcaron que la mayoría de las infracciones se debieron a licencias vencidas y uso de escapes no homologados. Asimismo, se labraron actas por conducción peligrosa y se realizaron controles de documentación, niveles y alcoholemia.

En el marco del Operativo Verano 2025/2026, estas acciones se sostendrán durante todo el año y se refuerzan especialmente los fines de semana, con la participación de la Guardia Local y la Policía de Córdoba.

DONDE SE REALIZAN LOS CONTROLES

Desde el ente municipal, informaron que los controles se llevan adelante en sectores estratégicos de alta circulación, con el objetivo de reordenar el tránsito, promover el manejo responsable y generar conciencia en los conductores.

Ninguno de estos operativos persigue una finalidad recaudatoria; por el contrario, cuanto mayor sea el cumplimiento de las leyes y ordenanzas, menor será la necesidad de este tipo de controles.

Dichos operativos serán en distintos puntos de la ciudad y la colaboración de fuerzas provinciales y federales, priorizando siempre el cuidado de la vida y la seguridad de todos los vecinos.