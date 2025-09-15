La delegación oficial de Arroyito encabezada por el el Intendente Gustavo Benedetti viajó a Italia y participó de la celebración por los 22 años del Hermanamiento entre Arroyito y Verzuolo.

22 años se cumplieron del hermanamiento entre Arroyito, Argentina, y Verzuolo, Italia

El primer mandatario de nuestra ciudad, junto a miembros de la Sociedad Italiana de Arroyito, fue recibido oficialmente por el Gobierno de Verzuolo en un acto protocolar de bienvenida que dio inicio a las actividades previstas y a la fiesta patronal de esa ciudad.

La visita se lleva adelante por invitación formal del Ayuntamiento de Verzuolo, cumpliendo con los lineamientos que rigen este tipo de intercambios institucionales. Tal como establece la tradición de estos encuentros, la ciudad anfitriona brinda el hospedaje y los gastos de estadía de la delegación visitante.

En este marco,ya se entregó la obra artística del maestro Néstor Lázaro, símbolo del hermanamiento entre ambas comunidades. El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer los lazos históricos y fraternos que unen a nuestra comunidad con Verzuolo