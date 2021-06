La vida de Ricardo Centurión parecía que se había serenado después de tantos golpes y más en los últimos días cuando anunció que fue padre por primera vez. Sin embargo, volvió a estar en el centro de la escena una vez más: se filtró un video íntimo suyo con una mujer.

A través de las redes sociales y en WhatsApp comenzó a circular el video del futbolista de Vélez. En el mismo se lo ve a él mientras que una mujer le practica sexo oral.

Quieres rodean a Centurión aseguraron que el material íntimo corresponde a otros tiempos y que él no fue el responsable de que se difunda de tal manera.

Ricardo Centurión presentó a su primera hija. Instagram/@adrianricardo1993

El video sacudió el presente feliz del jugador, quien siempre estuvo involucrado en escándalos. El miércoles pasado contó, en un posteo en su Instagram, que había sido padre de Emma. En una foto con la niña y su novia, Jenifer Lauria, Ricardo escribió: “Llegaste a nuestra vidas hija mía, te amamos y te vamos a cuidar siempre Emma Centurión”.

Tiempo después, compartió la publicación en sus historias. Allí, le dedicó un nuevo mensaje lleno de amor para la bebé: “Te amo, Emma. Sos el amor más puro y sincero de nuestra vida”.

Los escándalos de Ricardo Centurión

Ricardo Centurión, se sabe, estuvo rodeado de situaciones conflictivas que lo dejaron mal parado. Hace rato no estaba en los medios por estas razones. Se lo mencionó únicamente por sus actuaciones dentro del campo de juego.

Uno de los escándalos que protagonizó fue cuando recibió una denuncia por agresiones en la Comisaría de la Mujer de Quilmes. Melina Tozzi, su ex novia, afirmó que “me astilló tres dientes y me ahorcó”.

Las fotos que circularon de él también fueron un problema. En una oportunidad, se viralizaron imágenes suyas desnudo. En otras, por ejemplo, portando una escopeta recortada de alto calibre.

Ricardo Centurión con una escopeta. Goal.

En septiembre del 2016, a pocos meses de llegar a Boca, Centurión chocó con su BMW y generó un accidente de tránsito múltiple que involucró a un Fiat Siena y un Ford Fiesta en Alsina. Los testigos aseguraron que, tras la colisión, huyó.

El conflicto también se trasladó dentro del fútbol. Es que en el “Xeneize” tuvo una pelea con sus compañeros, Santiago Silva y Cristian Insaurralde, en la previa del Superclásico contra River. El momento se difundió a través de un video un mes después. Por otro lado, en su segundo ciclo en Racing, empujó a su entrenador Eduardo Coudet después de que lo reemplazó por otro futbolista.