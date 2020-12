El estado de salud del ex DT del seleccionado argentino de fútbol Alejandro Sabella volvió a complicarse en las últimas horas y se encuentra actualmente con respiración asistida, confiaron a Télam desde su entorno. Las mismas fuentes indicaron que se le intentó quitar el oxígeno pero no respondió de la manera esperada.

Sabella venía evolucionando favorablemente desde el viernes al tratamiento por su dolencia cardíaca, pero en las últimas horas sufrió esta complicación respiratoria y hoy continuaba internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, donde ingresó el 25 de noviembre pasado.

Alejandro Sabella

El ex entrenador del seleccionado argentino en el Mundial del 2014 no tiene fiebre desde la jornada del viernes, continúa con cuidados intensivos y había mantenido contactos con su familia más directa. Si bien las autoridades médicas de la clínica no volvieron a emitir un comunicado sobre su estado de salud, desde el entorno del exDT indicaron que el cuadro continúa siendo “delicado” y su pronóstico “reservado”.

En estas horas, no obstante, Sabella recibió dos buenas noticias personales: su hija Alejandra, en pareja con el futbolista Sebastián Dubarbier, lo convertirá en abuelo, y su hijo Alejo, de 24 años, se recibió de economista.

Los responsables médicos del centro asistencial emitieron un solo comunicado, en el que expresaron que Sabella había ingresado con un shock cardiológico e infección previa producto de una cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad.

Con información de Télam