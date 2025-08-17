River derrotó a Godoy Cruz en un partido vertiginoso y es puntero en soledad

River superó a Godoy Cruz en el estadio Más Monumental, por la quinta fecha del Clausura. Lo ganaba desde el arranque por el gol de Sebastián Driusi, para afirmarse en la cima. Pero el “Tomba” se lo empató cinco minutos después, por Agustín Auzmendi. A los 19 Giuliano Galoppo anotó el 2 a 1 y nuevamente Auzmendi, de penal, convirtió el 2-2. Cuatro goles en 29 minutos... Galoppo y otra vez Driussi, pusieron al “Millo” 4-2.

Ambos equipos llegaron con poco descanso tras haber afrontado compromisos internacionales entre semana. El Millonario empató 0 a 0 en Paraguay ante Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores, serie que definirá en Buenos Aires. Por eso la formación alternativa, empezando por el arquero Ledesma por Franco Armani.

River Plate vs Godoy Cruz Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Clausura Liga Profesional.

En tanto, Godoy Cruz, ahora dirigido por Walter Ribonetto, perdió 2 a 1 frente a Atlético Mineiro en Brasil por la Sudamericana, y está obligado a revertir la llave en Mendoza.

SHOW DE GOLES EN EL MONUMENTAL

A los 4 minutos River abrió el marcador por intermedio de Driussi. Golazo, al colocar la pelota desde fuera del área y lejos de la estirada de Petroli.

¡QUÉ GOLAZO DE RIVER! ⚽🎯



Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz



¡QUÉ GOLAZO DE RIVER! ⚽🎯



Espectacular definición de Sebastián Driussi para el 1-0 ante Godoy Cruz

Pero la respuesta de la visita fue casi inmediata, e igualó por Auzmendi a los 9 minutos y tras un gran desborde de Andino, en ese primer tiempo que empezó sin dar tregua.

EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE 🔵⚪



Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River



EL TOMBA LO EMPATÓ RÁPIDAMENTE 🔵⚪



Desborde de Andino y definición de Auzmendi para el 1-1 de Godoy Cruz ante River

Diez minutos después el equipo de Marcelo Gallardo volvió a desnivelar, esta vez por intermedio de Galoppo, el volante con gol que encontró River.

RIVER OTRA VEZ EN VENTAJA ⚪🔴



Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz



RIVER OTRA VEZ EN VENTAJA ⚪🔴



Giuliano Galoppo aprovechó el rebote en el área y anotó el 2-1 sobre Godoy Cruz

Antes el dueño de casa pasó por zozobras, en el gol que le anularon a Godoy Cruz por fuera de juego a instancia del VAR y después de trazar líneas.

🖥️ El trazado de líneas del VAR en el gol anulado de Godoy Cruz ante River



🖥️ El trazado de líneas del VAR en el gol anulado de Godoy Cruz ante River

Y a los 29 el propio Auzmendi convirtió de penal frente a Ledesma, por la falta de Rivero a Altamira, para el 2-2 en ese festival de goles de la media hora inicial.

PENAL PARA GODOY CRUZ 🔵⚪ Rivero se llevó puesto a Altamira en el área de River



PENAL PARA GODOY CRUZ 🔵⚪ Rivero se llevó puesto a Altamira en el área de River

DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA ⚽



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River



DOBLETE DE AUZMENDI PARA EL EMPATE DEL TOMBA ⚽



El delantero de Godoy Cruz se hizo cargo del penal y puso el 2-2 ante River

Habría más, porque en tiempo adicionado de un corner vino el tercero de River y el segundo de la cuenta personal de Galoppo. Partidazo, 3-2.

GALOPPO MARCÓ UN DOBLETE EN UN PARTIDAZO ⚪🔴



El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz



GALOPPO MARCÓ UN DOBLETE EN UN PARTIDAZO ⚪🔴



El volante de River se desmarcó en el área y de cabeza anotó el 3-2 ante Godoy Cruz

RIVER LO ASEGURÓ EN LA SEGUNDA PARTE

En el inicio del complemento, Sebastián Driussi aumentó en su cuenta personal con el 4-2 tras una duda fatal de Petroli en el área, gol que tranquilizó a River tras la frenática primera parte.

¡QUÉ DEFINICIÓN DE DRIUSSI! ⚽🔝



El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz



¡QUÉ DEFINICIÓN DE DRIUSSI! ⚽🔝



El delantero de River la picó en el área chica y convirtió el 4-2 de River sobre Godoy Cruz

ANULADO EL 3-4 DE GODOY CRUZ ANTE RIVER ❌⚽🖥️ Tras revisión del VAR, el árbitro Zunino invalidó el gol de Maxi González



ANULADO EL 3-4 DE GODOY CRUZ ANTE RIVER ❌⚽🖥️ Tras revisión del VAR, el árbitro Zunino invalidó el gol de Maxi González

Godoy Cruz no se rindió y hasta llegó al descuento, con gol otra vez anulado. Ganó River, con equipo B y muchas fallas, por ejemplo del debutante ex Talleres, Juan Carlos Portillo, pero con autoridad para liderar la Zona B.

FORMACIONES DE RIVER Y GODOY CRUZ

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero y Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández; Juan Fernando Quinteros; Sebastián Driussi y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Walter Ribonetto.