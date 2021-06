En medio de una evidente escalada de tensión entre el oficialismo y el sector de las Empresas de Medicina Privada (EMP), cuyo referente es Claudio Belocopitt, el senador y referente del oficialismo Oscar Parrilli vinculó a las prepagas con la “fuga de divisas” que instaló la crisis durante el gobierno de Mauricio Macri.

//Mirá también: Después del discurso de Cristina, el Gobierno afirma que aún no hay un plan para reformar el sistema de salud

Sobre este punto, Parrilli declaró que “sería bueno que la medicina prepaga nos cuente qué pasó durante estos cuatro años en los que tuvieron aumentos por sobre la inflación, por sobre el salario; qué pasó, si ellos fueron o no responsables de la fuga de divisas que sufrió la Argentina durante los años 2017, 2018 y 2019. Si fueron o no los que blanquearon los 120.000 millones de dólares que habían estafado al Estado no pagando impuestos. Todas estas cosas sería importante que dijeran en vez de salir a estigmatizar”.

Parrilli, ladero de la vicepresidenta Cristina Kirchner, brindó declaraciones a radio El Destape y repudió así los planteos de Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de la Salud (UAS), quien se encargó de rechazar la propuesta del Frente de Todos para analizar la integración de los tres sectores del sistema de salud: el público, el de la medicina prepaga y el de las obras sociales.

“Este hombre parece que ha adoptado ahora un discurso de dirigente político opositor, porque siempre intentan estigmatizar cuando uno plantea la necesidad de discutir temas de la sociedad. Entonces no decían vengativos, revanchistas, narcotraficantes, corruptos, terroristas, bueno ahora estatistas”, advirtió Parrilli sobre Belocopitt, quien el martes pasado había considerado que la intención de Cristina Kirchner es avanzar con la estatización de las empresas de medicina privada.

“La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso -la estatización por derecho- las autoridades elevan un proyecto al Congreso, éste se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo”, alertó el ejecutivo.

Parrilli también recurrió a términos utilizados recientemente por los representantes legales de la UAS, en la medida cautelar que presentaron para reclamar que se les permita actualizar hasta un 10 por ciento el valor de sus cuotas.

Propuesta de las prepagas

En el escrito, los representantes de las prepagas encabezados por Belocopitt remarcaron que las “conductas” deben “contribuir a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida, sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuanto no corrupción o cálculo electoral”.

El senador del Frente de Todos ratificó que el objetivo es avanzar con la propuesta que volvió a plantear el lunes pasado Cristina Kirchner, e incluso buscó desacreditar los cuestionamientos al señalar: “Lo que la Presidenta dijo es simplemente que es necesario evaluar, discutir y analizar la relación existente entre los tres sectores o subsectores en los que hoy tenemos la salud de nuestro pueblo”.

“Lo único que se trata es de mejorar la relación entre estos tres sectores, hacerlos más eficientes, dar mejor servicios y obviamente esto va a redundar no solamente en un mejor servicio sino también en una baja de los costos que incluso los va a beneficiar a ellos”, completó.

//Mirá también: Las prepagas presentarán una cautelar ante la Justicia por el atraso de las cuotas

Por ello, el senador convocó a Belocopitt y al resto de los representantes del sector a “abrirse a una discusión, a un debate”.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.