En el marco de la decisión que se tomó en conjunto del Gobierno y la Conmebol de suspender la Copa América en Argentina. y de conocerse que Brasil será el lugar donde se realizará, Patricia Bullrich habló al respecto.

“La Conmebol suspendió unilateralmente la realización de la Copa América en la Argentina. Mala noticia para el Gobierno, que pretendía correr el foco de atención y tapar con una pelota la pésima gestión de la pandemia”, escribió en su cuenta de Twitter, la exministra de Seguridad.

No obstante, el mensaje que dejó escrito la funcionaria este lunes no vino solo, sino más bien que decidió repostear un comentario que había dejado días atrás donde criticaba la disposición del Gobierno sobre la organización de la competencia al mismo tiempo que decidían suspender las clases presenciales y se cerraban los comercios.

Por qué para Patricia Bullrich la suspensión de la Copa América en Argentina “es una mala noticia” para el Gobierno Foto: Twitter

“Protocolo para clases NO, para comercios NO, para reuniones sociales NO, pero para la Copa América -un evento que trae más de 1000 personas del extranjero- arman un protocolo en pocos días. Queda claro cuáles son sus prioridades: pan y circo”, fue el mensaje que volvió a mencionar Bullrich este lunes.