La eterna relación entre Lionel Messi y el Barcelona podría pasar a otro capítulo de se historia. Este miércoles termina el contrato entre el argentino y la institución y pasará a ser agente libre. El club ya presentó una oferta para renovar su vínculo.

Los medios españoles le dedicaron las portadas a las negociaciones del Barça con el capitán de la Selección Argentina.

La tapa de Marca sobre el contrato de Lionel Messi. (Marca)

El diario madrileño Marca escribió: “El mejor jugador del mundo no tendrá equipo”. A partir de la medianoche, Messi quedará libre.

Desde la institución sostienen que las conversaciones con el “10″ se sostienen en “buenos términos”. Al mismo tiempo, Joan Laporta quiere asegurarse la continuidad de Messi lo antes posible.

“No hay estrés porque hay mucha comunicación, entendemos la posición de la otra parte y sabemos lo que queremos todos, así que tranquilidad. Pero si me preguntan lo que a mí me gustaría, diría que cuánto antes, mejor. Sería un polo de atracción de algunas operaciones que tenemos bastante a punto”, confesó el presidente.

La inquietud que señalan desde el lado del rosarino es la propuesta deportiva. Barcelona ya confirmó las contrataciones de Sergio Agüero, Eric García, Memphis Depay y Emerson Royal. Messi necesita un proyecto que mantenga al club con aspiraciones en todos los frentes.

Cuál es la oferta que le presentó Barcelona a Lionel Messi