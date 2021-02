El 23 de enero el conductor de “TN” y “eltrece”, Sergio Lapegüe, comenzó a sentir malestares por lo que fue testeado y resultó Covid-19 positivo. Permaneció internado en el Sanatorio Juncal de Temperley y pasó allí tres interminables semanas en las que fue sometido a varios tratamientos y momentos muy difíciles.

El 14 de febrero recibió el alta y volvió a su casa, con todo el apoyo de familiares y amigos. Ahora, a una semana de su regresó y más tranquilo, habló con “TN Show” de su recuperación y de la enseñanza que le dejó la enfermedad.

“Estoy mejor después de todo lo que pasé. Esto de poder estar en mi casa es un sueño y cada día agradezco a Dios, a los santos y al universo. La pase muy, muy mal. No poder respirar es algo inimaginable para cualquiera y más para un tipo que siempre hizo deporte”, aseguró el periodista.

Agregó: “Estuve con respirador todo el tiempo y de hecho los iban cambiando para ver cuál me daba más oxígeno hasta que terminé con el casco Helmet, que fue el que me terminó salvando. Los médicos me dijeron que llegaron hasta ese punto y estuvieron a punto de intubarme. Increíblemente por la fuerza de mi familia, las oraciones de la gente y el trabajo de los médicos, pude evitarlo. Apenas me lo pusieron, me desmayé y empecé a recuperarme. Es increíble”. Con esta experiencia, reconoció que decidió tomar las cosas con calma y “bajar un cambio”.

La nueva técnica especial que está utilizando el periodista para mejorar el tratamiento del Covid-19

Sobre cómo continúa la recuperación en su hogar, confesó: “Hago lo que me pide mi cuerpo: cuando estoy cansado me acuesto y por suerte duermo mucho, 10 horas diarias. Estoy haciendo un entrenamiento con una kinesióloga porque tengo que recomponer los músculos y el pulmón, fundamentalmente”.

“Voy como si fuera un astronauta, muy despacio. Me da felicidad plena porque valoro como un logro lo que antes hacía en forma normal. Camino cinco minutos o doy la vuelta la manzana de mi casa acompañado por mi hija, siempre midiendo la saturación en oxígeno y controlando las pulsaciones”, sostuvo.

Además, el conductor continúa con medicación: “El corticoides lo voy dejando de a poco y dos veces por día tengo que tomar un anticoagulante que muy importante para evitar la trombosis”.

El viernes Sergio estuvo Sanatorio Trinidad de Quilmes para realizarse una serie de estudios: “Fue para ver cómo estaban los órganos. El hígado está un poco complicado más que nada por los medicamentos y el propio COVID, que lo sigo teniendo y además tengo neumonía grave, pero los síntomas son buenos porque en los pulmones si bien se ve el virus muy fuerte, hay una menor incidencia”. En los días que estuvo internado, el periodista perdió seis kilos: “Ahora trato de a poco de recuperar los músculos”.

Tuvo dos grandes pilares: la excelente atención médica y su familia. “Estar con ellos es lo máximo, es recuperarme todos los días un poquito”.

Sobre los mensajes y palabras de aliento, respondió: “Me llegaban todos los días estampitas y cartas al hospital. Las enfermeras se acercaban a saludarme y a decirme que rezaban por mí. Fue algo increíble de verdad. Cuando esté mejor voy a ir a una iglesia a agradecer porque hay que empezar a creer”.

Por último el periodista sentenció: “Pronto voy a ser el mismo. Con trabajo de recuperación seguro volveré a estar otra vez en carrera. Estoy feliz, empezar a recuperarme es un sueño”.