El documental sobre la vida de Michael Schumacher, el ex piloto de Fórmula 1, verá la luz este miércoles en Netflix y durará casi dos horas. Ya empezaron a conocerse algunas de las declaraciones que hace su esposa Corinna en el mismo.

Ella relata de primera mano en el audiovisual como fue toda su vida con él y algunos detalles del accidente que le dejó graves secuelas en diciembre de 2013. Sobre eso, anunció que el alemán no tenía un buen presentimiento antes de esquiar.

“Poco antes de que sucediera (el accidente) en Méribel, me dijo: ‘La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí”, contó la esposa del siete veces campeón de la F1 en el documental, según publicó The Sun.

Schumacher

Recordó el accidente asegurando que le era difícil entender lo ocurrido: “No sé si es solo una especie de muro protector que tú misma levantas o si es porque eres de alguna manera ingenua, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael”.

Aseguró que “no culpa a Dios” por lo que sucedió y que tuvo “toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida”.

“Lo privado es privado, siempre decía él. Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible”, explicó sobre la resistencia a dar entrevistas o hablar del estado de salud de su marido.

Michael Schumacher

En la actualidad, se encuentra en su hogar en Gland, Suiza, en una mansión a orillas del Lago Geneva que fue reconstruida para mantenerlo con vida. En 2016 el abogado de la familia, Felix Damm reveló que el ex corredor no podía caminar.

El accidente que sufrió cayendo contra unas piedras mientras esquiaba fuera de pista en los alpes franceses le produjo traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso.

La faceta más divertida del piloto

Michael Schumacher es una figura mundial e histórica de la Fórmula 1, pero el documental también habla de algunas cuestiones de su intimidad. Su esposa Corinna detalló que le gustaban muchísimo las fiestas y que siempre era “el primero en llegar y el último en irse”.

“No podía cantar bien, era una de las cosas que no hacía tan bien. Pero siempre cantaba ‘My Way’ porque conocía la letra”, recordó la mujer de Schumi.

También señaló un curioso hecho que ocurrió en el festejo de su boda: “Nos reíamos mucho y nos divertíamos mucho. Todos terminamos en la piscina cada vez, eso era lo de Michael. ¡Incluso en nuestra boda la gente fue arrojada a la piscina!”