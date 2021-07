Xuxa anunció que invitará a todos sus fanáticos a un crucero para celebrar su cumpleaños número 59 del 25 al 28 de marzo del año que viene. Una estadía en el lujoso barco cuesta una fortuna.

“Los espero a todos en mi cumpleaños vacunados y si Dios quiere sin pandemia”, dijo Xuxa, luego de recibir la primer dosis. Junto a la publicación, posteó la lista de precios de los camarotes y sus seguidores ya empezaron a ahorrar para poder unirse a la travesía.

Xuxa celebrará sus 59 en un crucero con sus fans Foto: Instagram @/naviodaxuxa

La habitación más barata, una sin ventana, tiene un valor de $182.485 por persona, mientras que si se quiere tener vista al océano se deberá pagar $191.729. Para tener balcón, el precio es de $224.082.

Las últimas dos opciones ya se agotaron, aunque todavía quedan algunas del sector Yacht Club, con todo incluido, cuya cifra es de $575.342.

El camarote más costos ronda los 600 mil pesos Foto: Instagram @/naviodaxuxa

Las bebidas alcohólicas y gaseosas, el sauna, el cine 4D, el boliche, el simulador de Fórmula 1 y el servicio extra de bar son los servicios que no están incluidos en ninguno de los valores y se deberán pagar aparte.

Xuxa se vacunó contra el coronavirus

La Reina de los Bajitos recibió la primera dosis contra el virus a principios de junio de este año y se emocionó tanto que quebró en llanto.

“Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios”, dijo en un video que compartió con sus seguidores.

A su vez, felicitó a los trabajadores de salud por su compromiso y ellos, a cambio, se pararon, la aplaudieron y le agradecieron por sus palabras y por tantos años de alegría.