La nena que fue encontrada sin vida entre los escombros del derrumbre del edificio en Miami es hija de una argentina. El cuerpo de Stella Cattarossi fue descubierto por su padre bombero.

//Mirá también: Derrumbe en Miami: un socorrista encontró el cuerpo de su propia hija

La fotógrafa Graciela Cattarossi se encontraba en el departamento 501 del condominio Champlain Towers con su hija de siete años cuando se derrumbó el edificio. Allí también se encontraban los abuelos maternos y la tía de la niña, que vive en Pilar, pero se encontraba de visita.

La foto de Stella en una de las vallas del edificio (Web)

Fue su padre quien halló el cuerpo de Stella que se encontraba desaparecida desde la tragedia. El hombre es bombero de la ciudad de Miami y trabajaba entre los escombros del edificio que se derrumbó en Surside, Miami-Dade.

El bombero y Cattarossi estaban separados, por eso no estaban juntos en el departamento donde residía la niña y su madre.

Stella, la niña de siete años hallada entre los escombros, y su mamá Graciela (Web)

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, fue quien le informó la aparición sin vida de la niña a los medios locales: “Trágicamente uno de los dos cuerpos era el de la hija de 7 años de uno de nuestros bomberos de Miami. Ahora tenemos 20 muertes confirmadas, 188 personas contabilizadas y 128 desaparecidas”.

Por su parte, Francis Suárez, el alcalde de la ciudad de Miami, pidió a la prensa que “respeten la privacidad” del bombero y su familia, ante “tan terrible pérdida”.

El dolor de toda una familia

Graciela Cattarossi vivía en el ala sur del edificio con Stella y sus padres, Gino y Graciela. Desafortunadamente, en la noche de la catástrofe, también se encontraba de visita su hermana Andrea.

Stella, Graciela y su abuelo (Web)

Marcela Porras, amiga de la familia, habló con Clarín y contó que Cattarossi vivía en Miami hace “mucho tiempo” y que su hija había nacido allí.

Porras, que vive en Miami desde los 3 años, había ido al Champlain Towers varias veces. Sus hijos eran amigos de Stella y solían ir a la pileta juntos.

//Mirá también: Derrumbe en Miami: suben a 22 las víctimas y evacúan otro complejo de departamentos

Stella en su séptimo cumpleaños (Web)

Recientemente, Cattarossi le festejó el cumpleaños número 7 a su hija y le hizo un picnic en la zona de césped del edificio.

Graciela es fotógrafa profesional y ha realizado trabajos para importantes empresas y editoriales como el New York Times, y las revistas Conde Nast Traveler y Vanity Fair. Además, realizó fotografías publicitarias para los hoteles Four Seasons y Fasano, y para el Bank of America.