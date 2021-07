El presidente Alberto Fernández destacó este lunes como “maravilloso” el trabajo realizado por el director técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, para llevar al equipo a ganar la Copa América y afirmó que no se reunió con los jugadores porque no es su estilo valerse de una victoria así para hacer política.

En una entrevista con Radio 10, el jefe de Estado afirmó que siguió el partido “muy nervioso y muy contento”. Y señaló que él venía siguiendo el trabajo de Scaloni desde que empezó, tras el mundial de Rusia en 2018.

“Me llamaba la atención el trabajo silencioso, sin estridencias y de perfil bajo. De repente vi que estaba detectando jugadores argentinos en el mundo y a muchos no conocíamos. Y esas elecciones eran muy buenas”, dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, agregó que Scaloni se ha ganado el respeto de todos porque ha hecho “un trabajo muy importante”. Incluso destacó que fue él quien finalmente le encontró un mejor funcionamiento a Lionel Messi, quien además “aportó su genialidad”.

Destacó el desempeño de Rodrigo De Paul y de Nicolás González. “El arquero… el Dibu (Emiliano Martínez) es impresionante”, afirmó y dijo: “Scaloni ha hecho, como seleccionador, un trabajo maravilloso y nos dio una alegría en un momento difícil para los argentinos”, dijo.

Alberto Fernández junto a su par Jair Bolsonaro celebrando el Día de la Amistad Argentino-Brasileña

Recordó que una vez Sergio Goycochea contó que cuando jugaban los partidos en el Mundial de México 86, Diego Maradona les decía a los compañeros en el vestuario que pusieran todo porque para muchos argentinos la del fútbol podría ser la única alegría que en ese momento podían tener.

“Yo les estoy agradecido y estoy orgulloso de lo que fueron capaces de hacer, de cómo se fue construyendo este equipo desde el cuerpo técnico hasta el último jugador. Y también es una experiencia que debemos tomar los argentinos. Cuando todos trabajamos en un orden y nos respetamos y ponemos lo mejor de nosotros, las cosas pueden salir mucho mejor”, dijo Fernández.

Alberto Fernández y la Selección: la reunión que no fue

“Me propusieron ir a Ezeiza e inmediatamente dije que no, que no me parecía oportuno. Había que cuidar los protocolos (sanitarios)”, dijo y agregó: “Lo que transmití a los que me lo proponían era que en verdad los artífices de esto fueron el cuerpo técnico y los jugadores. Yo estoy dispuesto a rendirles el homenaje que merecen”.

En ese sentido, agregó: “Yo nunca me he valido de estas cosas para hacer política porque además son jugadores de la Argentina, no de nadie en particular y no quiero que nadie interprete que uno se apropia de eso. Yo nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora tampoco”.

Consideró también que era un momento en el que los jugadores y el cuerpo técnico debían querer recuperar el tiempo con sus familias y ver a sus seres queridos, a sus amigos. “Bueno, ya tendremos tiempo. El día que podamos recibirlos yo lo haré encantado porque le han dado al pueblo argentino una alegría inmensa, enorme y yo tengo mucha gratitud”, agregó.

También dijo que “el seleccionado argentino no es de ningún partido ni de ningún gobierno”. Y se rió al ser consultado sobre la broma de Jair Bolsonaro, quien le dijo unos días antes de la final que Brasil iba a derrotar a la Argentina por 5 a 0.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.