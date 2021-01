Desde que falleció Diego Maradona a fines de noviembre, su expareja Rocío Oliva se vio envuelta en varias polémicas y enfrentamientos con los allegados al “Diez”. Este martes, una nueva noticia causó un fuerte enojo entre su familia: Oliva fue acusada de utilizar la tarjeta de crédito de Maradona luego de su muerte.

Quién reveló la información fue Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito, en diálogo con Maite Peñoñori.

La cronista de “Los Ángeles de la Mañana” (ElTrece) detalló: “Baudry recién un poco lo confirmaba. Hay una extensión de una de las tarjetas de crédito que tenía Rocío en su poder y descubrieron ahora que hubo gastos en los días posteriores a la muerte de Diego. Gastos muy altos”.

Luego, aseguró que tras descubrir estos gastos, la extensión de la tarjeta que poseía la exjugadora de futbol y ahora panelista de “Polémica en el Bar” (AméricaTV) fue dada de baja.

“Están también enojados porque la madre de Oliva sigue andando en una camioneta de alta gama que era de Diego”, añadió.

Estos datos se conocieron apenas días después de que circularan rumores sobre el dinero que Maradona le habría regalado en los últimos años: unos 500 mil dólares.

Oliva estuvo en pareja con Diego durante casi siete años, mientras vivía en Dubai.

El último enfrentamiento de Rocío con la familia fue con Dalma Maradona, a principios de este año. Luego de que hablara del supuesto motivo por el cual el “Diez” no asistió al casamiento de su hija, la madre de Roma hizo un fuerte descargo.

“No miro tele pero por redes me entero, lo del velorio lo dejé pasar PORQUE SI NO LO QUERÍAS VER EN VIDA, para que ir ese día... Que hablaras de mi mamá durante una semana lo dejé pasar (jamás serás ni la mitad de mujer de lo que es ella) Ahora...Ir a los programas a hablar de mi relación con mi papá NO QUERIDA! TE LO RUEGO QUE NO ME HAGAS HABLAR... No me nombres más ROCIO OLIVA! Imagino que podrás sostener tu trabajo sin nombrar a mi mamá ,mi hermana y a mi, ¿no? Y encima mintiendo...”, escribió en su cuenta de Twitter.