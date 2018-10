Cuando resonaban los rumores de separación, Pampita Ardohain sorprendió al aparecer en el Tortugas Country Club para ver a Polito Pieres en la final de Ellerstina vs. La Dolfina.

El domingo regalaba un clima ideal para disfrutar de los deportes al aire libre y la morocha lo aprovechó para salir junto a sus amigas Paola Pravato y Puli Demaría, quienes se instalaron en el exclusivo palenque del equipo de Polito para ver el partido.

Pampita fue a ver a Polito Pieres y se cruzó con Pico Mónaco. Foto: Revista Caras.

Lo que no tuvo en cuenta la modelo es que su ex, “Pico” Mónaco también es fanático de este deporte e íntimo amigo de Adolfo Cambiaso, líder del equipo que jugaba contra el de Pieres, y que no se podía perder el clásico.

Según reveló Caras, Pampita intentó no pasar por el palenque del equipo rival para eludir el encuentro con su ex.

¡Qué momento!